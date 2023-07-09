Світоліна в неймовірному матчі винесла незручну білоруску і пройшла в чвертьфінал "Вімблдона"

Українка здобула вольову перемогу над представницею Білорусі

Попри блискучий старт українок на Турнірі Великого Шолома (ТВШ) "Вімблдон-2023", до чвертьфіналу головного трав’яного турніру року пробилася лише одна — Еліна Світоліна.

Про це повідомляє "Телеграф". У неділю, 9 липня, Леся Цуренко (№60 WTA) програла представниці США Джесіці Пегулі (№4 WTA) у 1/8 фіналу "Вімблдону" – 1:6, 3:6, а Світоліна (№ 76 WTA) у 3- сетовому матчі-трилері перемогла нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (№20 WTA) з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9).

До речі, Еліна вперше у кар’єрі обіграла Азаренко, до цього українка програвала їй 5 разів поспіль.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Вікторія Азаренко:

У чвертьфіналі "Вімблдону" Еліна зіграє проти першої ракетки світу Іги Свьонтек.

До речі, Азаренко одна з небагатьох тенісистів із країн-агресорів, яка публічно підтримала Україну.

Азаренко публічно виступила проти війни ще у березні 2022 року

Зазначимо, на старті ТВШ Еліна обіграла легенду тенісу Вінус Вільямс із США (6:4, 6:3), у другому колі українка переграла бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а у третьому колі Світоліна. впоралася з опором американки Софії Кенін (7:6, 6:2).

Нагадаємо, перша ракетка росії Дар’я Касаткіна перед стартом "Вімблдону" підтримала Україну. Крім того, найкраща тенісистка світу Іга Свьонтек із Польщі своєю новою заявою змусила понервувати росіян.