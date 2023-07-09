Свитолина в невероятном матче вынесла неудобную белоруску и прошла в четвертьфинал "Уимблдона"

Украинка добыла волевую победу над представительницей Беларуси

Несмотря на блестящий старт украинок на Турнире Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023", в четвертьфинал главного травяного турнира года пробилась лишь одна — Элина Свитолина.

Об этом сообщает "Телеграф". В воскресенье, 9 июля, Леся Цуренко (№60 WTA) проиграла представительнице США Джессике Пегуле (№4 WTA) в 1/8 финала "Уимблдона" – 1:6, 3:6, а Свитолина (№ 76 WTA) в 3-сетовом матче-триллере победила нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко (№20 WTA) со счетом 2:6, 6:4, 7:6(9).

К слову, Элина впервые в карьере обыграла Азаренко, до этого украинка проигрывала ей 5 раз подряд.

Видеообзор матча Элина Свитолина — Виктория Азаренко будет доступен здесь позднее.

В четвертьфинале "Уимблдона" Элина сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

Отметим, на старте ТБШ Элина обыграла легенду тенниса Винус Уильямс из США (6:4, 6:3), во втором круге украинка переиграла бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем круге Свитолина справилась с сопротивлением американки Софии Кенин (7:6, 6:2).

Напомним, первая ракетка россии Дарья Касаткина перед стартом "Уимблдона" поддержала Украину. Кроме того, лучшая теннисистка мира Ига Свентек из Польши своим новым заявлением заставила понервничать россиян.