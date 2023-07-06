Орландо Блум і Кеті Перрі зворушили поцілунком на Вімблдонському турнірі (фото)
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Фотографи зафільмували всі моменти перебування зіркової пари на турнірі
Британський актор Орландо Блум, який підтримує Україну в боротьбі з рф, відвідав разом із коханою, співачкою Кеті Перрі одну з ігор Вімблдонського турніру з тенісу в Лондоні. Милий поцілунок зіркової пари потрапив у кадр папараці.
Як повідомляє "Телеграф", Орландо Блум і Кеті Перрі з’явилися на третьому дні Вімблдонського чемпіонату з тенісу в Лондоні, який пройшов у середу 5 липня. Закохані опинилися у центрі уваги публіки.
Так, 46-річний Орландо Блум та 38-річна Кеті Перрі прийшли на захід в елегантному вбранні, акцентами яких стали трендові сонцезахисні окуляри. Пара з цікавістю стежила за грою, дивувалася, розмовляла й сміялася. Особливо милим виявився момент, коли закохані поцілувалися.
Орландо Блум та Кеті Перрі познайомилися у 2016 році на одній із церемоній премії "Золотий глобус". Зав’язалися стосунки, але через рік співачка заявила про розрив через захоплення актором іншою дівчиною. Проте знаменитості часто з’являлися разом, а в 2019 році підтвердили, що вони живуть разом. У 2019 році Кеті Перрі прийняла пропозицію руки і серця від Блума, щоправда, офіційне одруження поки що так і не відбулося. Незважаючи на це, пара виховує дочку Дейзі Дав Блум, у серпні дитині виповниться три роки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Девід та Вікторія Бекхем продовжують розчулювати фанів зворушливим ставленням один до одного після 23 років шлюбу. Зіркова пара мило обіймалася під час показу у Версалі, фотографії подружжя потрапили до мережі.