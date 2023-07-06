Орландо Блум і Кеті Перрі зворушили поцілунком на Вімблдонському турнірі (фото)

Фотографи зафільмували всі моменти перебування зіркової пари на турнірі

Британський актор Орландо Блум, який підтримує Україну в боротьбі з рф, відвідав разом із коханою, співачкою Кеті Перрі одну з ігор Вімблдонського турніру з тенісу в Лондоні. Милий поцілунок зіркової пари потрапив у кадр папараці.

Як повідомляє "Телеграф", Орландо Блум і Кеті Перрі з’явилися на третьому дні Вімблдонського чемпіонату з тенісу в Лондоні, який пройшов у середу 5 липня. Закохані опинилися у центрі уваги публіки.

Так, 46-річний Орландо Блум та 38-річна Кеті Перрі прийшли на захід в елегантному вбранні, акцентами яких стали трендові сонцезахисні окуляри. Пара з цікавістю стежила за грою, дивувалася, розмовляла й сміялася. Особливо милим виявився момент, коли закохані поцілувалися.

Орландо Блум та Кеті Перрі познайомилися у 2016 році на одній із церемоній премії "Золотий глобус". Зав’язалися стосунки, але через рік співачка заявила про розрив через захоплення актором іншою дівчиною. Проте знаменитості часто з’являлися разом, а в 2019 році підтвердили, що вони живуть разом. У 2019 році Кеті Перрі прийняла пропозицію руки і серця від Блума, щоправда, офіційне одруження поки що так і не відбулося. Незважаючи на це, пара виховує дочку Дейзі Дав Блум, у серпні дитині виповниться три роки.

Солодка парочка. Фото: Getty Images

Стильний парний лук. Фото: Getty Images

Кумедний момент. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Девід та Вікторія Бекхем продовжують розчулювати фанів зворушливим ставленням один до одного після 23 років шлюбу. Зіркова пара мило обіймалася під час показу у Версалі, фотографії подружжя потрапили до мережі.