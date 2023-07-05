Кейт Міддлтон зачарувала бездоганним образом у м’ятно-білих тонах на турнірі Вімблдону (фото)
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Дружина принца Вільяма з цікавістю спостерігала за діями на корті
Принцеса Уельська Кетрін відвідала Вімблдонський турнір з тенісу, продемонструвавши стильний образ. Кейт Міддлтон, як завжди, зачарувала бездоганним вбранням, цього разу в м’ятно-білій кольоровій гамі.
Як повідомляє "Телеграф", дружина принца Вільяма була присутня на одній із ігор Вімблдонського тенісного турніру 4 липня в Лондоні, Англія. Кейт Міддлтон з цікавістю стежила за тим, що відбувається на корті.
Так, для заходу принцеса Уельська Кетрін обрала білу сукню-плісе та туфлі-човники на підборах у тон. Акцентом образу став м’ятний блейзер із білими ґудзиками, які перегукуються з низом луку. Кейт Міддлтон доповнила ансамбль прикрасами: сережки з великими перлинами, каблучкою і браслетом. Улюблена зачіска королівської особи, розпущені розкішні локони, завершила образ.
Під час гри дружина принца Вільяма уважно стежила за діями тенісистів. Кейт Міддлтон то з напругою дивилася на корт, то сміялася і посміхалася. Найемоційніші моменти фотографом вдалося зафільмувати.
Вбрання Кейт Міддлтон завжди опиняються у центрі уваги публіки. А на церемонії коронації Чарльза III принцеса Уельська підкорила розкішним ансамблем, родзинкою якого стали сережки принцеси Діани.