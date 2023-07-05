Кейт Миддлтон очаровала безупречным образом в мятно-белых тонах на Уимблдонском турнире (фото)

Супруга принца Уильяма с интересом наблюдала за действиями на корте

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Уимблдонский турнир по теннису, продемонстрировав стильный образ. Кейт Миддлтон, как всегда, очаровала безупречным нарядом, на сей раз в мятно-белой цветовой гамме.

Как сообщает "Телеграф", супруга принца Уильяма присутствовала на одной из игр Уимблдонского теннисного турнира 4 июля в Лондоне, Англия. Кейт Миддлтон с интересом следила за тем, что происходит на корте.

Так, для мероприятия принцесса Уэльская Кэтрин выбрала белое платья-плиссе и туфли-лодочке на каблуке в тон. Акцентом образа стал мятный блейзер с белыми пуговицами, которые перекликаются с низом лука. Кейт Миддлтон дополнила ансамбль украшения: серьгами с крупными жемчужинами, перстнем и браслетом. Любимая прическа королевской особы, распущенные роскошные локоны, завершила образ.

Во время игры супруга принца Уильяма внимательно смотрела за действиями теннисистов. Кейт Миддлтон то с напряжением смотрела на корт, то смеялась и улыбалась. Самые эмоциональные моменты фотографом удалось запечатлеть.

Мятный цвет к лицу принцессе Уэльской. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон смотрит на корт. Фото: Getty Images

Стильный образ Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

Эмоциональный момент. Фото: Getty Images

Наряды Кейт Миддлтон всегда оказываются в центре внимания публики. А на церемонии коронации Чарльза III принцесса Уэльская покорила роскошным ансамблем, изюминкой которого стали серьги принцессы Дианы.