Король Карл III готовится ко второй коронации: монарх прибыл в Шотландию в национальном костюме (фото)
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Его Величество посетил церемонию передачи ключей в Эдинбурге
В среду, 5 июля, Шотландия встретит короля Карла III королевской процессией во время ежегодной Холирудской недели, также известной как Королевская неделя, во время которой пройдет еще одна коронация Карла III по-шотландским традициям. Для этого монарх прибыл в Шотландию 3 июля и уже успел поучаствовать в некоторых мероприятиях.
3 июля король принял участие в исторической Церемонии передачи ключей — традиционном открытии Холирудской недели для королевской семьи во Дворце Холируд в Эдинбурге. Во время мероприятия Карл вручил ключи от города и приветствовал "древнее и наследственное королевство Шотландия".
На церемонии монарх предстал в традиционном клетчатом киле и спорране — в национальном костюме Шотландии. Также король осмотрел почетный караул, предоставленный Королевским полком Шотландии.
Напомним, что на церемонию коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила. Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.
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