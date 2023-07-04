Король Карл III готовится ко второй коронации: монарх прибыл в Шотландию в национальном костюме (фото)

Его Величество посетил церемонию передачи ключей в Эдинбурге

В среду, 5 июля, Шотландия встретит короля Карла III королевской процессией во время ежегодной Холирудской недели, также известной как Королевская неделя, во время которой пройдет еще одна коронация Карла III по-шотландским традициям. Для этого монарх прибыл в Шотландию 3 июля и уже успел поучаствовать в некоторых мероприятиях.

3 июля король принял участие в исторической Церемонии передачи ключей — традиционном открытии Холирудской недели для королевской семьи во Дворце Холируд в Эдинбурге. Во время мероприятия Карл вручил ключи от города и приветствовал "древнее и наследственное королевство Шотландия".

На церемонии монарх предстал в традиционном клетчатом киле и спорране — в национальном костюме Шотландии. Также король осмотрел почетный караул, предоставленный Королевским полком Шотландии.

Король Карл III Фото: Getty Images

Для поездки в Шотландию монарх вібрал национальный косюм - килт Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что на церемонию коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила. Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.

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