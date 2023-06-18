Новые фото принца Уильяма с детьми очаровали сеть в День отца

Будущий король Англии в ближайшие дни отметит свое 41-летие

В это воскресенье не только в Украине, но и во всем мире отмечается важный семейный праздник — День отца 2023. Не исключение Великобритания.

18 июня на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Инстаграме появились новые фото 40-летнего принца Уильяма и его троих детей. На двух снимках позируют самый старший сын королевской четы Уильяма и Кейт Миддлтон — 9-летний Джордж, а также 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи.

Совсем недавно члены монаршей семьи присутствовали на коронации 74-летнего сына покойной Елизаветы II, теперь уже Чарльза III. 8 мая бывший принц официально стал королем Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций.

Как выросли дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

"Happy Father’s Day (Счастливого Дня отца — ред.)", — подписали фото в соцсети. Стоит добавить, что 21 июня принцу Уильяму исполнится 41 год.

Принц Уильям с 9-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи

"Поздравляем нашего дорогого принца Уильяма с Днем отца! Наблюдать за этими счастливыми моментами их прекрасной семьи – это все", "Поздравляем принца Уэльского, отца принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи с Днем отца. Отличные фотографии!", — пишут в комментариях британцы.

Напомним, что на церемонии коронации внуки короля Чарльза III очаровали публику. В мероприятии приняли участие все члены британской королевской семьи, включая принца Гарри, который прилетел из США без Меган Маркл, и старшего сына Чарльза — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. А ккоролева-консорт Британии Камилла затмила всех гостей белоснежным нарядом и королевским колье.