С Днем отца 2023! Трогательные открытки и картинки на украинском языке

Не забудьте пожелать вашему близкому человеку здоровья, мирного неба и всех благ!

В текущем месяце отмечается значимый праздник — День отца, который ежегодно празднуют в Украине в третье воскресенье июня. В этом году, в 2023-м, важный семейный праздник приходится на 18 число. Традиция празднования Дня отца возникла четыре года назад, когда президентским указом он был официально установлен в нашей стране.

В День отца поздравляют всех мужчин, которые являются отцами или станут ими в скором будущем. Этот праздник имеет особое значение во время активных военных действий россии против Украины. Многие мужчины были отправлены на фронт, где они защищают свою страну от российских оккупантов.

Если вы не можете быть рядом со своим родным человеком в День отца, вы все равно можете поздравить его через интернет. "Телеграф" публикует самые лучшие открытки с трогательными пожеланиями всего наилучшего, посвященные Дню отца 18 июня, на украинском языке. Вы можете скачать изображение на свое устройство и отправить отцу по любой соцсети или любом мессенджере.

С Днем отца 2023: открытки и картинки на украинском языке

Праздник, посвященный отцам, существует в различных культурах, но одно остается неизменным — в этот день нужно поздравлять родного человека. Ранее "Телеграф" публиковал подборку картинок-поздравления с Днем отца 2023.