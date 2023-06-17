День отца 2023: душевные поздравления с праздником для любимого папы

Не забудьте в этот день сказать слова любви и благодарности папе

В начале лета, 18 июня, в Украине отмечают День отца. Наша страна официально празднует эту дату с 2019 года, когда был издан соответствующий указ президента. День отца – ежегодный праздник, который приходится на третье воскресенье июня.

Праздник посвящен всем мужчинам, которые уже стали отцами или станут ими в будущем. В этот день дети поздравляют своих пап, благодарят их за жизнь, устраивают семейные посиделки.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток ко Дню отца 18 июня 2023 года. Выбирайте картинку, которая вам понравилась, загружайте на гаджет и отправляйте любимым папам в мессенджерах. Обязательно напишите несколько теплых пожеланий.

Картинки на День отца 2023

Папа – важный человек в жизни каждого. Поблагодарите своего отца за жизнь, которая дана вам благодаря родителям. Путь душевная открытка в День отца подарит вашим близким улыбку и приятное настроение!

Открытки с Днем отца 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники отмечают украинцы в июне. Одна из важных дат – День конституции Украины.