День батька 2023: душевні привітання зі святом для улюбленого тата

Не забудьте в цей день сказати слова кохання та подяки татові

На початку літа, 18 червня, в Україні відзначають День батька. Наша країна офіційно святкує цю дату з 2019 року, коли було видано відповідний указ президента. День батька – щорічне свято, яке припадає на третю неділю червня.

Свято присвячене всім чоловікам, які вже стали батьками чи стануть ними у майбутньому. Цього дня діти вітають своїх тат, дякують їм за життя, влаштовують сімейні посиденьки.

"Телеграф" публікує добірку гарних листівок до Дня батька 18 червня 2023 року. Вибирайте картинку, яка вам сподобалася, завантажуйте на гаджет та відправляйте улюбленим татам у месенджерах. Обов’язково напишіть кілька теплих побажань.

Картинки на День батька 2023

Папа – важлива людина у житті кожного. Подякуйте своєму батькові за життя, яке дане вам завдяки батькам. Хай душевна листівка у День батька подарує вашим близьким посмішку та приємний настрій!

Листівки з Днем батька 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята відзначають українці у червні. Одна з найважливіших дат – День конституції України.