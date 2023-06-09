Коли в Україні відзначають День батька 2023: дата і що треба робити в це свято

У третю неділю червня не забудьте привітати близьку людину

У житті кожної дитини батько відіграє значну роль: він допомагає матері у вихованні малюка, піклується, проявляє любов і підтримку, ділиться цінними порадами і оберігає. Батьки також несуть велику відповідальність за виховання дітей, оскільки вони є першим взірцем мужності як для хлопчиків, так і для дівчаток. Щоб відзначити важливість ролі батьків, в Україні не так давно з’явився День батька, який став теплим сімейним святом.

У різних країнах ця подія відзначається по-різному, але є одна незмінна традиція: цей день присвячується всім чоловікам, які вже стали батьками, чи стануть ними в майбутньому. Не забуваймо, що багато українських чоловіків зараз на війні. Хтось із них є батьком, а хтось навіть ще не бачив своєї новонародженої дитини.

День батька у 2023: дата свята

Починаючи з 2019 року, в Україні офіційно відзначається День батька, який було встановлено за указом п’ятого президента Петра Порошенка. Це свято припадає на третю неділю червня. Цього року День батька відзначатиметься 18 червня. Є ще одна неофіційна дата, відома як Всенародний день батька, який припадає на третю неділю вересня (17 вересня).

Що потрібно робити у День батька 2023

У різних культурах є свої звичаї, пов’язані зі святкуванням Дня батька. У багатьох країнах цей день відзначають барбекю, сімейними пікніками. Діти відвідують своїх батьків, вітають їх, дарують подарунки та організовують різноманітні заходи, щоб висловити свою любов та вдячність.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.