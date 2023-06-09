Когда в Украине отмечают День отца 2023: дата и что нужно делать в этот праздник

В третье воскресение июня не забудьте поздравить близкого человека

В жизни каждого ребенка отец играет значительную роль: он помогает матери в воспитании малыша, проявляет заботу, любовь и поддержку, делится ценными советами и оберегает. Отцы также несут большую ответственность за воспитание детей, так как они являются первым образцом мужественности как для мальчиков, так и для девочек. Чтобы отметить важность роли отцов, в Украине не так давно появился День отца, который стал теплым семейным праздником.

В различных странах это событие отмечается по-разному, но есть одна неизменная традиция: этот день посвящается всем мужчинам, которые уже стали отцами или станут ими в будущем. Не забываем, что многие украинские мужчины сейчас на войне. Кто-то из них является отцом, а кто-то даже еще не видел своего новорожденного ребенка.

День отца в 2023: дата праздника

Начиная с 2019 года, в Украине официально отмечается День отца, который был установлен по указу пятого президента Петра Порошенко. Этот праздник приходится на третье воскресенье июня. В этом году День отца будет отмечаться 18 июня. Есть ещё одна неофициальная дата, известная как Всенародный день отца, который приходится на третье воскресенье сентября (17 сентября).

Что нужно делать в День отца 2023

В различных культурах существуют свои обычаи, связанные с празднованием Дня отца. Во многих странах этот день отмечается барбекю, семейными пикниками. Дети навещают своих отцов, поздравляют их, дарят подарки и организовывают разнообразные мероприятия, чтобы выразить свою любовь и признательность.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.