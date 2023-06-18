З Днем батька 2023! Зворушливі листівки та картинки українською мовою

Не забудьте побажати вашій близькій людині здоров'я, мирного неба та всіх благ!

Цього місяця відзначається значуще свято — День батька, який щорічно святкують в Україні третьої неділі червня. Цього року, 2023-го, важливе сімейне свято припадає на 18 число. Традиція святкування Дня батька виникла чотири роки тому, коли президентським указом його було офіційно встановлено в нашій країні.

У День батька вітають усіх чоловіків, які є батьками чи стануть ними незабаром. Це свято має особливе значення під час активних воєнних дій росії проти України. Багатьох чоловіків було відправлено на фронт, де вони захищають свою країну від російських окупантів.

Якщо ви не можете бути поряд зі своєю рідною людиною у День батька, ви все одно можете привітати його через інтернет. "Телеграф" публікує найкращі листівки зі зворушливими побажаннями всього найкращого, присвячені Дню батька 18 червня, українською мовою. Ви можете скачати зображення на свій пристрій і відправити батькові по будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджеру.

З Днем батька 2023: листівки і картинки українською мовою

Свято, присвячене батькам, існує у різних культурах, але одне залишається незмінним — цього дня треба вітати рідну людину. Раніше "Телеграф" публікував добірку картинок-привітань з Днем батька 2023.