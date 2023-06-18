Дорофєєв день: що поганого трапиться, якщо 18 червня підняти гроші на дорозі чи посваритися

З цього дня починалася пора найкоротших ночей у році

Цього року 18 червня українці відзначають не лише День батька. Сьогодні за народним календарем відзначається Дорофєєв день, оскільки православні віряни вшановують пам’ять Дорофія Тирського, який жив у фінікійському місті Тирі в III-IV століттях.

З 18 червня (за старим стилем — з 5 червня) наставав час найкоротших ночей. Нагадаємо, що найближчої середи випадає день літнього сонцестояння, коли відбувається найдовший день і найкоротша ніч на рік.

У Дорофєєв день наші пращури передбачали, який буде врожай зернових культур. Якщо у цей день погода була ясною і теплою, то це означало, що врожай пшениці та вівса буде рясним. Про багатий урожай 18 червня могла розповісти і роса.

Що не можна робити 18 червня

Підіймати чужі гроші чи речі — можна захворіти або зубожити.

Сваритися — навіть дріб’язкова сварка може набути світового масштабу.

Розповідати сни, особливо погані — стануть реальністю.

Вступати у розмови з незнайомцями. У давнину вважали, що в цей день нечиста сила набуває людської подоби, щоб вивідати людські таємниці, а потім нашкодити.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.