Укр

Дорофеев день: что плохого случится, если 18 июня поднять деньги на дороге или поссориться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Нельзя 18 июня рассказывать тревожные ночные сновидения
Нельзя 18 июня рассказывать тревожные ночные сновидения. Фото freepik.com

С этого дня начиналась пора самых коротких ночей в году

В этом году 18 июня украинцы отмечают не только День отца. Сегодня по народному календарю отмечается Дорофеев день, поскольку православные верующие чтят память Дорофея Тирского, живший в финикийском городе Тире в III-IV веках.

С 18 июня (по старому стилю — с 5 июня) наступало время самых кратких ночей. Напомним, что в ближайшую среду выпадает день летнего солнцестояния, когда происходит самый длинный день и самая короткая ночь в году.

В Дорофеев день наши предки предсказывали, какой будет урожай зерновых культур. Если в этот день погода была ясной и теплой, то это означало, что урожай пшеницы и овса будет обильным. О богатом урожае 18 июня могла рассказать и роса.

Что нельзя делать 18 июня

  • Поднимать чужие деньги или вещи — можно заболеть или обнищать.
  • Ссориться — даже пустяковая размолвка может обрести вселенский масштаб.
  • Рассказывать сны, особенно плохие — станут реальностью.
  • Вступать в разговоры с незнакомцами. В старину считали, что в этот день нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны, а потом навредить.

Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.

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#Традиции #Праздники #Запреты