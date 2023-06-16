Как летнее солнцестояние 2023 изменит жизнь знаков Зодиака: подробный гороскоп

Летнее солнцестояние — это время размышлений и благодарности

Календарно — лето уже наступило, а вот астрономически еще нет. "Официальный" приход лета происходит в день летнего солнцестояния, который в 2023 году выпадает на 21 июня. В астрологии летнее солнцестояние — это особое время. Как оно повлияет на ваш знак Зодиака — читайте далее.

"Сейчас самое время усилить свои желания и потратить остаток года на то, чтобы воплотить их в жизнь", — говорит астролог Стина Гарбис, пишет rd.com.

Гороскоп для всех знаков Зодиак в день летнего солнцестояния

Овен

Ожидайте, что летнее солнцестояние 2023 года принесет вам особенно большие перемены, Овны. Вы можете почувствовать вдохновение, чтобы заняться новым творческим делом или вернуться к старому увлечению или хобби. В любом случае сейчас самое время расширить свой кругозор.

Телец

Пришло время не торопиться, и перейти на медленный и устойчивый темп, особенно летом. Сейчас еще более важно нажать на паузу, чтобы осознать все, что происходит с вами и расслабиться. День заботы о себе может быть именно тем, что приказало летнее солнцестояние.

Близнецы

Сосредоточьте свое внимание на близких друзьях и семье. Солнцестояние поможет вам еще больше сблизиться с ними, поделиться новыми идеями и изучить новые способы быть счастливыми, поскольку оно побудит вас быть более открытыми и выразительными. Проект, который находился в застое, может внезапно продвинуться вперед с отличной идеей.

Рак

Пришло твое время сиять, Рак. Летнее солнцестояние знаменует начало вашего сезона, а это значит, что вам дается шанс заново открыть себя. Месяц вашего дня рождения — это время сказать "да" всем планам и ​​неожиданным приглашениям, которые появляются в вашей жизни. Примите хаос и не бойтесь делать что-то рискованное.

Лев

Летнее солнцестояние 2023 года зажжет ваш пылкий дух и будет способствовать самовыражению еще больше. Примите свою внутреннюю уверенность и излучайте свой свет. Это ваше время, чтобы выделиться. Вы также должны быть более спонтанными, особенно в ваших романтических отношениях.

Дева

Вы должны использовать это время, чтобы поразмышлять о своих достижениях и спланировать будущее, тем более что летнее солнцестояние даст вам астрологический зеленый свет, чтобы предпринять решительные действия для чего-то большого.

Весы

Новые перспективы и связи уже на горизонте, Весы. Летнее солнцестояние в этом году — ваш шанс создать сообщество в неожиданных местах, и вам нужно будет забыть о своей неуверенности и выйти за пределы своей зоны комфорта. Солнцестояние даст вам возможность поставить любовь к себе выше ваших нынешних неудовлетворительных отношений.

Скорпион

В то время как другие знаки Зодиака с головой погружаются в летние развлечения, вы захотите внести некоторые профессиональные изменения. Летнее солнцестояние прольет свет на все, чего вы достигли. Не бойтесь немного похвастаться собой. В конце концов, вы заслужили его, проделав тяжелую работу, преодолев серьезные испытания и достигнув конца своего пути!

Стрелец

Вам, Стрельцы, не нужно расслабляться в период летнего солнцестояния — первый день астрологического лета принесет в вашу жизнь прилив энергии. Если вы застряли в колее или отягощены жизненными обязательствами, вы скоро столкнетесь с долгожданной сменой темпа.

Козерог

Быть уязвимым — не совсем ваша сильная сторона, но летнее солнцестояние здесь, чтобы напомнить вам, что прощение — лучший подарок, который вы можете сделать себе и другим. Воспользуйтесь возможностью, которую дарит летнее солнцестояние, чтобы отложить в сторону свои разногласия (и свое эго).

Водолей

Летнее солнцестояние — это ваш шанс разжечь жару между вами и вашим любимым человеком. Как воздушному знаку вам может быть трудно задействовать свою эмоциональную сторону и выразить то, что вам нужно, но этим летом у вас все получится.

Рыбы

Готовы к столь необходимому перерыву, Рыбы? В последнее время вы чувствовали стресс от того, что вас тянуло в дюжину разных направлений, и теперь пришло время сделать паузу. Это летнее солнцестояние будет идеальным временем для вас, чтобы соединиться со своей духовной стороной и искать мир и спокойствиею.

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