З Днем батька! Яскраві картинки з теплими побажаннями до свята 18 червня

Нехай усі тати будуть здоровими та щасливими

У календарі свят цього місяця є важлива дата – День батька. Щороку він відзначається в Україні в третю неділю червня. В 2023 році дата випала на 18 число. Традиція з’явилася чотири роки тому, коли свято було офіційно встановлене президентським указом.

У День батька вітають усіх чоловіків, яких називають папами. Особливо важливим є це свято в умовах повномасштабної російсько-української війни. Багато батьків пішли на фронт і захищають країну від загарбників.

Навіть якщо у День батька ви не поряд зі своїм татом, ви можете привітати його теплим побажанням у мережі. "Телеграф" підготував душевні листівки із Днем батька 18 червня 2023 року. Ви можете завантажити картинку на свій гаджет і відправити батькові у будь-якому месенджері. Не забудьте побажати вашій близькій людині здоров’я, мирного неба та всіх благ!

Картинки з Днем батька 2023

Листівки на День батька 2023

Як писав "Телеграф", свято, присвячене батькам, існує у різних культурах. Із цим днем пов’язані різні звичаї. Часто сім’ї на День батька організовують барбекю або збираються на пікнік із близькими. Діти обов’язково відвідують своїх батьків, вітають їх, готують для них подарунки та сюрпризи.