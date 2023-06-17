С Днем отца! Яркие картинки с теплыми пожеланиями к празднику 18 июня

Пусть все папы будут здоровыми и счастливыми

В календаре праздников на этот месяц есть важная дата – День отца. Ежегодно он отмечается в Украине в третье воскресенье июня. В 2023 году дата выпала на 18 число. Традиция появилась четыре года назад, когда праздник был официально установлен президентским указом.

В День отца поздравляют всех мужчин, которых называют папами. Особенно важен этот праздник в условиях полномасштабной российско-украинской войны. Многие отцы ушли на фронт и защищают страну от захватчиков.

Даже если в День отца вы не рядом со своим папой, вы можете поздравить его теплым пожеланием в сети. "Телеграф" подготовил душевные открытки с Днем отца 18 июня 2023 года. Вы можете загрузить картинку на свой гаджет и отправить отцу в любом мессенджере. Не забудьте пожелать вашему близкому человеку здоровья, мирного неба и всех благ!

Картинки с Днем отца 2023

Открытки на День отца 2023

Как писал "Телеграф", праздник, посвященный отцам, существует в различных культурах. С этим днем связаны разные обычаи. Часто семьи в День отца организовывают барбекю или собираются на пикник с близкими. Дети обязательно навещают своих отцов, поздравляют их, готовят для них подарки и сюрпризы.