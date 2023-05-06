Принц Гарри на коронации Чарльза III: почему он прибыл без жены Меган (фото)

Герцог Сассекский приехал на историческое событие, однако один, без своей семьи

В субботу, 6 мая 2023 года, проходит церемония коронации Чарльза III, который стал королем после смерти своей матери Елизаветы II. На церемонию съехались первые лица и королевские особи со всего мира. Прибыл и младший сын монарха, принц Гарри.

Как сообщает "Телеграф", герцог Сассекский посещает коронацию без своей супруги Меган и детей. Это его первое появление в рядах королевской семьи после скандальных мемуаров.

В иностранных СМИ озвучиваются разные причины отсутствия на церемонии в Вестминстерском аббатстве Меган. Во-первых, разногласия между Гарри с его женой и королевской семьей все еще существуют и после публикации откровений герцога даже обострились. Во-вторых, в день события сыну Сассекских, принцу Арчи, исполняется четыре года.

Вероятно, по этим причинам в день коронации Меган осталась с двумя детьми в США. К слову, принц Гарри прилетел в Лондон коммерческим рейсом, задерживаться там не собирается, чтобы успеть вернуться к именинам сына в Лос-Анджелес.

Для церемонии принц Гарри выбрал сдержанный лук. Военную форму не надел, так как потерял свои звания, когда отказался от королевских титулов.

Принц Гарри на коронации. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что на церемонии коронации Чарльза III присутствуют и гости из Украины. Уже появились первые снимки Елены Зеленской.