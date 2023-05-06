Принц Гарри на коронации Чарльза III: почему он прибыл без жены Меган (фото)
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Герцог Сассекский приехал на историческое событие, однако один, без своей семьи
В субботу, 6 мая 2023 года, проходит церемония коронации Чарльза III, который стал королем после смерти своей матери Елизаветы II. На церемонию съехались первые лица и королевские особи со всего мира. Прибыл и младший сын монарха, принц Гарри.
Как сообщает "Телеграф", герцог Сассекский посещает коронацию без своей супруги Меган и детей. Это его первое появление в рядах королевской семьи после скандальных мемуаров.
В иностранных СМИ озвучиваются разные причины отсутствия на церемонии в Вестминстерском аббатстве Меган. Во-первых, разногласия между Гарри с его женой и королевской семьей все еще существуют и после публикации откровений герцога даже обострились. Во-вторых, в день события сыну Сассекских, принцу Арчи, исполняется четыре года.
Вероятно, по этим причинам в день коронации Меган осталась с двумя детьми в США. К слову, принц Гарри прилетел в Лондон коммерческим рейсом, задерживаться там не собирается, чтобы успеть вернуться к именинам сына в Лос-Анджелес.
Для церемонии принц Гарри выбрал сдержанный лук. Военную форму не надел, так как потерял свои звания, когда отказался от королевских титулов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на церемонии коронации Чарльза III присутствуют и гости из Украины. Уже появились первые снимки Елены Зеленской.