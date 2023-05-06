Принц Гаррі на коронації Чарльза ІІІ: чому він прибув без дружини Меган (фото)

Герцог Сассекський приїхав на історичну подію, однак один без своєї родини

У суботу, 6 травня 2023 року, проходить церемонія коронації Чарльза III, який став королем після смерті своєї матері Єлизавети II. На церемонію з’їхалися перші особи та королівські особи з усього світу. Прибув і молодший син монарха, принц Гаррі.

Як повідомляє "Телеграф", герцог Сассекський відвідує коронацію без своєї дружини Меган та дітей. Це його перша поява у лавах королівської родини після скандальних мемуарів.

В іноземних ЗМІ озвучуються різні причини відсутності на церемонії у Вестмінстерському абатстві Меган. По-перше, розбіжності між Гаррі з його дружиною та королівською сім’єю все ще існують і після публікації одкровень герцога навіть загострилися. По-друге, у день події синові Сассекських, принцові Арчі, виповнюється чотири роки.

Ймовірно, через ці причини в день коронації Меган залишилася з двома дітьми в США. До речі, принц Гаррі прилетів до Лондона комерційним рейсом, затримуватися там не збирається, щоби встигнути повернутися до іменин сина в Лос-Анджелес.

Для церемонії принц Гаррі вибрав стриманий лук. Військову форму не надів, бо втратив свої звання, коли відмовився від королівських титулів.

Принц Гаррі на коронації. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на церемонії коронації Чарльза ІІІ присутні й гості з України. Вже з’явилися перші знімки Олени Зеленської.