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Принц Гаррі на коронації Чарльза ІІІ: чому він прибув без дружини Меган (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Принц Гаррі теж у Лондоні Новина оновлена 06 травня 2023, 13:19
Принц Гаррі теж у Лондоні. Фото Getty Images

Герцог Сассекський приїхав на історичну подію, однак один без своєї родини

У суботу, 6 травня 2023 року, проходить церемонія коронації Чарльза III, який став королем після смерті своєї матері Єлизавети II. На церемонію з’їхалися перші особи та королівські особи з усього світу. Прибув і молодший син монарха, принц Гаррі.

Як повідомляє "Телеграф", герцог Сассекський відвідує коронацію без своєї дружини Меган та дітей. Це його перша поява у лавах королівської родини після скандальних мемуарів.

В іноземних ЗМІ озвучуються різні причини відсутності на церемонії у Вестмінстерському абатстві Меган. По-перше, розбіжності між Гаррі з його дружиною та королівською сім’єю все ще існують і після публікації одкровень герцога навіть загострилися. По-друге, у день події синові Сассекських, принцові Арчі, виповнюється чотири роки.

Ймовірно, через ці причини в день коронації Меган залишилася з двома дітьми в США. До речі, принц Гаррі прилетів до Лондона комерційним рейсом, затримуватися там не збирається, щоби встигнути повернутися до іменин сина в Лос-Анджелес.

Для церемонії принц Гаррі вибрав стриманий лук. Військову форму не надів, бо втратив свої звання, коли відмовився від королівських титулів.

Принц Гаррі на коронації Чарльза ІІІ
Принц Гаррі на коронації. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на церемонії коронації Чарльза ІІІ присутні й гості з України. Вже з’явилися перші знімки Олени Зеленської.

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