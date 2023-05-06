Джордж с высунутым языком и Шарлотта в тиаре из хрусталя: внуки короля Чарльза III очаровали публику (фото)

8-летняя Шарлотта была рядом с младшим братом

Да здравствует король! В Лондоне состоялась церемония коронации 74-летнего Чарльза III — теперь он официально стал королем Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Чарльз вступил на престол 8 сентября 2022 года сразу после смерти своей матери Елизаветы ІІ.

В церемонии приняли участие все члены британской королевской семьи, включая принца Гарри, который прилетел из США без Меган Маркл, старшего сына Чарльза — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Не забыли герцоги Уэльские и своих троих детей: 9-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи.

Старший сын Кейт и Уильяма на коронации дедушки исполнял роль одного из пажей. В один из моментов мальчик показал языка, но, конечно, не специально, чтобы подразнить публику и СМИ.

Принц Джордж непосредственно принимал участие в церемонии коронации. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Младшие Уэльские были в сопровождении своих родителей. Шарлотту украшало платье от Alexander McQueen и накидка цвета слоновой кости с вышивкой. Голову девочки украшала тиара Jess Collett x Alexander McQueen из хрусталя и серебряной нити.

Принцесса Шарлотта и принц Луи. Фото: Getty Images

5-летний принц Луи был на коронации короля Чарльза III в лаконичном тёмно-синем костюме. Мальчик ни на шаг не отходил от своей сестрички.

Фото: Getty Images

Напомним, что на историческом событии в Вестминстерском аббатстве присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Супруга украинского президента продемонстрировала элегантный наряд от отечественного бренда.