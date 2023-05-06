Джордж із висунутим язиком і Шарлотта в тіарі з кришталю: онуки короля Чарльза III зачарували публіку (фото)

8-річна Шарлотта була поряд із молодшим братом

Хай живе король! У Лондоні відбулася церемонія коронації 74-річного Чарльза III — тепер він офіційно став королем Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Чарльз вступив на престол 8 вересня 2022 року одразу після смерті своєї матері Єлизавети ІІ.

У церемонії взяли участь усі члени британської королівської родини, включаючи принца Гаррі, який прилетів зі США без Меган Маркл, старшого сина Чарльза — принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Не забули герцоги Уельські й своїх трьох дітей: 9-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї.

Старший син Кейт та Вільяма на коронації дідуся виконував роль одного з пажів. В один з моментів хлопчик показав язик, але, звичайно, не спеціально, щоб подразнити публіку та ЗМІ.

Принц Джордж безпосередньо брав участь у церемонії коронації. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Молодші Уельські були у супроводі своїх батьків. Шарлотту прикрашала сукня від Alexander McQueen та накидка кольору слонової кістки з вишивкою. Голову дівчинки прикрашала тіара Jess Collett x Alexander McQueen із кришталю та срібної нитки.

Принцеса Шарлотта та принц Луї. Фото: Getty Images

5-річний принц Луї був на коронації короля Чарльза III у лаконічному темно-синьому костюмі. Хлопчик ні на крок не відходив від своєї сестрички.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на історичній події у Вестмінстерському абатстві була присутня перша леді України Олена Зеленська. Дружина українського президента продемонструвала елегантне вбрання від вітчизняного бренду.