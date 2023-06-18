Нові фото принца Вільяма з дітьми зачарували мережу у День батька

Майбутній король Англії найближчим часом відзначить своє 41-річчя

Цієї неділі не лише в Україні, а й у всьому світі відзначається важливе сімейне свято — День батька 2023. Не виняток Велика Британія.

18 червня на офіційному акаунті герцогів Кембриджських в Інстаграмі з’явилися нові фото 40-річного принца Вільяма та його трьох дітей. На двох знімках позують найстарший син королівського подружжя Вільяма та Кейт Міддлтон — 9-річний Джордж, а також 8-річна Шарлотта та 5-річний Луї.

Нещодавно члени монаршої сім’ї були присутні на коронації 74-річного сина покійної Єлизавети II, тепер уже Чарльза III. 8 травня колишній принц офіційно став королем Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй.

Як виросли діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон

"Happy Father’s Day (Щасливого Дня батька — ред.)", — підписали фото в соцмережі. Варто додати, що 21 червня принцу Вільяму виповниться 41 рік.

Принц Вільям з 9-річним Джорджем, 8-річною Шарлоттою та 5-річним Луї

"Вітаємо нашого дорогого принца Вільяма з Днем батька! Спостерігати за цими щасливими моментами їхньої прекрасної родини – це все", "Вітаємо принца Уельського, батька принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї з Днем батька. Відмінні фотографії!", — пишуть у коментарях британці.

Нагадаємо, що на церемонії коронації онуки короля Чарльза III зачарували публіку. У заході взяли участь усі члени британської королівської родини, включаючи принца Гаррі, який прилетів зі США без Меган Маркл, і старшого сина Чарльза — принца Вільяма та Кейт Міддлтон. А королева-консорт Британії Камілла затьмарила всіх гостей білим вбранням і королівським кольє.