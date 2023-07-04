Король Карл III готується до другої коронації: монарх прибув до Шотландії у національному костюмі (фото)

Його Величність відвідав церемонію передачі ключів в Единбурзі.

У середу, 5 липня, Шотландія зустріне короля Карла III королівською процесією під час щорічного Холірудського тижня, також відомого як Королівський тиждень, під час якого пройде ще одна коронація Карла III за шотландськими традиціями. Для цього монарх прибув до Шотландії 3 липня і вже встиг взяти участь у деяких заходах.

3 липня король взяв участь в історичній Церемонії передачі ключів – традиційному відкритті Холірудського тижня для королівської родини у Палаці Холіруду в Единбурзі. Під час заходу Карл вручив ключі від міста та привітав "давнє та спадкове королівство Шотландія".

На церемонії монарх з’явився у традиційному картатому кілті та споррані — у національному костюмі Шотландії. Також король оглянув почесну варту, надану Королівським полком Шотландії.

Король Карл III Фото: Getty Images

Для поїздки до Шотландії монарх вібрав національний костюм — кілт Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на церемонію коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві було запрошено представників України і навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала. Також нагадаємо, як Великобританія готується до заходів щодо проведення урочистої церемонії коронації.

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