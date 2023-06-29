Безупречный королевский стиль: Кейт Миддлтон очаровала утонченным образом в розовом платье (фото)

Розовый оттенок платья очень к лицу жене принца Уильяма

Принцесса Уэльская, супруга принца Уильяма, которая ранее покорила исполнением украинской песни "Стефанія" на рояле, продемонстрировала элегантный образ во время визита в Музей Виктории и Альберта в Лондоне. 41-летняя Кейт Миддлтон патронирует учреждение с 2018 года.

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала утонченное розовое платье. Принцессе Уэльской удалось не выйти за рамки королевского стиля, но выглядеть стильно.

Так, утонченный ансамбль Кейт Миддлтон состоит из платья Beulah London розового оттенка и белых лодочек Jimmy Choo. Образ дополняют текстильный ремешок в тон платью, серьги и кольцо. Очарования добавляют легкие локоны.

Как сообщает журнал Hello, 28 июня Кейт Миддлтон открыла Музей Виктории и Альберта в Бетнал-Грин, для публики открытие состоится лишь в субботу, 1 июля. Представительница британской королевской семьи много общалась с детьми и даже не отказалась поиграть с ними.

Стильный наряд принцессы Уэльской. Фото: Getty Images

Фирменный королевский жест. Фото: Getty Images

Туфли - важная часть образа. Фото: Getty Images

Детали наряда. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон играет с детьми. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон покорила гостей на коронации короля Чарльза III. Для торжества она выбрала роскошный наряд, акцентом которого стали серьги принцессы Дианы.