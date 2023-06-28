В этом году королеве Испании исполнится 51 год

Бывшая журналистка Летиция Ортис, а теперь королева-консорт Испании, поддержавшая ВСУ в прошлом году, предстала перед подданными в стильном ансамбле белого цвета.

50-летняя супруга короля Филиппа VI во вторник, 27 июня, посетила культурный центр студенческой резиденции в Мадриде. Для мероприятия Летиция выбрала белый наряд, состоящий из вязаной водолазки без рукавов от Massimo Dutti, прямых белых брюк из коллекции Carolina Herrera 2021 года, и кремовых эспадрильи на танкетке. Благодаря белоснежному ансамблю Летиция визуально помолодела на 20 лет и затмила своим всех присутствующих.

Королева не загромождала минималистский образ кучей украшений. Вместо этого Летиция оставила пару серьг-гвоздиков и серебряное кольцо.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Покинув студенческую резиденцию, королева отправилась на встречу с женской сборной Испании по футболу в преддверии чемпионата мира в 2023 году. Находясь в тренировочном лагере, Летиция получила майку с надписью "Letizia" на спине, подписанную всеми игроками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что внук покойной королевы Великобритании принц Гарри планировал поговорить с путиным. Печально известный младший сын короля Чарльза III хотел выведать у кровавого диктатора о детских травмах.