Королева Испании отправила вместе с военной помощью приятный сюрприз бойцам ВСУ

Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку

Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.

Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Испании россияне избили бармена до потери сознания из-за фразы "Слава Украине". На кадрах, которые удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, видно, что трое мужчин в течение нескольких минут бьют ногами бармена. Работник бара находился в бессознательном состоянии, однако нападавших это не остановило. Реагировать на замечания владельца заведения и других посетителей они не стали.

Напомним, ранее уехавший из россии юморист Максим Галкин пообещал помощь украинским беженцам.