Укр

В Испании россияне избили бармена до потери сознания из-за фразы "Слава Украине"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
335
Драка в одном из пабов в Европе Новость обновлена 16 апреля 2022, 14:36
Драка в одном из пабов в Европе

Нападающих не смогли остановить ни владелец заведения, ни другие посетители

В странах Европы происходит все больше драк с участием россиян и украинцев. В частности, в одном из баров городка Торревьеха в Италии трое мужчин напали с кулаками на бармена после того, как он выкрикнул фразу "Слава Украине".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как информируют здешние СМИ, инцидент произошел около недели назад, однако видеозапись потасовки появилась в сети только сейчас. Согласно предварительным данным, работником бара является украинец Руслан Повалий, который, заметив среди посетителей русскоговорящих мужчин, громко выкрикнул "Слава Украине".

На кадрах, которые удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, видно, что трое мужчин в течение нескольких минут бьют ногами бармена. Работник бара находился в бессознательном состоянии, однако нападавших это не остановило. Реагировать на замечания владельца заведения и других посетителей они не стали.

Впоследствии представители правоохранительных органов установили, что членами этой тройки являются ранее судимые россияне.

Сейчас делом по избиению украинца занимаются представители Консульства Украины в Валенсии, которые уже направили обращение к испанским властям с запросом по защите украинцев.

Драка в одном из пабов в Европе

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц итальянского городка украинская бабушка напала с пинками на русскоязычных женщин.

Теги:
#Испания #Драка #Украинцы #Россияне
Попытки начальства "укомплектовать" войско удивляет даже самих россиян
Новости России
Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Попытки начальства "укомплектовать" войско удивляет даже самих россиян
Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио)
Дата публикации
Категория
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины
Дата публикации
Категория
Британцы обучают украинскую тероборону
В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины