В Испании россияне избили бармена до потери сознания из-за фразы "Слава Украине"

Нападающих не смогли остановить ни владелец заведения, ни другие посетители

В странах Европы происходит все больше драк с участием россиян и украинцев. В частности, в одном из баров городка Торревьеха в Италии трое мужчин напали с кулаками на бармена после того, как он выкрикнул фразу "Слава Украине".

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Как информируют здешние СМИ, инцидент произошел около недели назад, однако видеозапись потасовки появилась в сети только сейчас. Согласно предварительным данным, работником бара является украинец Руслан Повалий, который, заметив среди посетителей русскоговорящих мужчин, громко выкрикнул "Слава Украине".

На кадрах, которые удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, видно, что трое мужчин в течение нескольких минут бьют ногами бармена. Работник бара находился в бессознательном состоянии, однако нападавших это не остановило. Реагировать на замечания владельца заведения и других посетителей они не стали.

Впоследствии представители правоохранительных органов установили, что членами этой тройки являются ранее судимые россияне.

Сейчас делом по избиению украинца занимаются представители Консульства Украины в Валенсии, которые уже направили обращение к испанским властям с запросом по защите украинцев.

Драка в одном из пабов в Европе

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц итальянского городка украинская бабушка напала с пинками на русскоязычных женщин.