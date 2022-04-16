В Іспанії росіяни побили бармена до втрати свідомості через фразу "Слава Україні"

Нападників не змогли зупинити ані власник закладу, ані інші відвідувачі

У країнах Європи трапляються все більше бійок за участі росіян та українців. Зокрема, в одному з барів містечка Торрев'єха в Італії троє чоловіків напали з кулаками на бармена після того, як він вигукнув фразу "Слава Україні".

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Як інформують тутешні ЗМІ, інцидент трапився близько тижня тому, проте відеозапис бійки з'явився в мережі лише зараз. Згідно з попередніми відомостями, працівником бару є українець Руслан Повалій, який, помітивши серед відвідувачів російськомовних чоловіків, голосно вигукнув "Слава Україні".

На кадрах, які вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження, видно, що троє чоловіків упродовж кількох хвилин б'ють ногами бармена. Працівник бару перебував у непритомному стані, проте нападників це не спинило. Реагувати на зауваження власника закладу та інших відвідувачів вони також не стали.

Згодом представники правоохоронних органів встановили, що членами цієї трійки є раніше засуджені росіяни.

Наразі справою щодо побиття українця займаються представники Консульства України у Валенсії, які вже направили звернення до іспанської влади із запитом щодо захисту українців.

Бійка в одному з пабів у Європі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць італійського містечка українська бабуся напала зі стусанами на російськомовних жінок.