Хотел говорить с путиным: стало известно о неожиданных планах принца Гарри

Внук Елизаветы II желал выведать у кровавого диктатора о детских травмах

Печально известный младший сын короля Чарльза III, 38-летний принц Гарри исследовал несколько идей для подкастов, работая почти с трехлетним контрактом со Spotify. Ни один из них не осуществился.

Как сообщает bloomberg, Гарри хотел сделать шоу, в котором затрагивались бы проблемы отцовства и воспитания детей, изменения климата и религии. Гостями мужа скандальной Меган Маркл были бы одиозные личности. К примеру, владимир путин, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, а также папа Римский.

"Практичность этих идей показалась некоторым в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как путин и Цукерберг редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и личных детских травмах", — передает издание.

Напомним, что представители компании Spotify в этом году приняли решение прекратить сотрудничество со скандальными супругами, после более чем двух с половиной лет совместной работы. Несмотря на то, что сумма контракта составляла 20 миллионов долларов, потраченные средства не оказались оправданными — за это время было выпущено всего 13 эпизодов.

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Ранее сами работники Spotify за спиной называли герцогов Сассекских лентяями. А глава Spotify Билл Симмонс критиковал Гарри в январе 2023 года, говоря, что ему "так неловко" с ним работать.

"Чем он занимается? Это одна из тех вещей, где важно знать, в чем твой талант. Почему мы вас слушаем? Итак, вы родились в королевской семье, а затем ушли… Вы продаете документальные фильмы и подкасты, и никого не волнует, что вы говорите о чем-либо, если только вы не говорите о королевской семье, а вы просто жалуетесь на них", — сказал Симмонс.

Ранее сообщалось, что британцы выступили за лишение принца Гарри королевского титула после выхода в свет скандальной документалки. Шестисерийное шоу "Гарри и Меган" вышло в декабре 2022 года и получило шквал критики.