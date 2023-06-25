Хотів говорити з путіним: стало відомо про несподівані плани принца Гаррі

Онук Єлизавети II хотів дізнатися у кривавого диктатора про дитячі травми

Сумнозвісний молодший син короля Чарльза III, 38-річний принц Гаррі досліджував кілька ідей для подкастів, працюючи майже з трирічним контрактом зі Spotify. Жоден із них не здійснився.

Як повідомляє bloomberg, Гаррі хотів зробити шоу, в якому торкалися б проблеми батьківства та виховання дітей, зміни клімату та релігії. Гостями чоловіка скандальної Меган Маркл були б одіозні особи. Наприклад, володимир путін, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, а також папа Римський.

"Практичність цих ідей здалася деяким у кращому разі сумнівною, враховуючи, що такі люди, як путін і Цукерберг рідко дають обширні інтерв’ю на теми, якими вони захоплені, не кажучи вже про своє виховання та особисті дитячі травми", — передає видання.

Нагадаємо, що представники компанії Spotify цього року прийняли рішення припинити співпрацю зі скандальним подружжям після більш ніж двох з половиною років спільної роботи. Попри те, що сума контракту становила 20 мільйонів доларів, витрачені кошти не виправдалися — за цей час було випущено лише 13 епізодів.

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Раніше самі працівники Spotify за спиною називали герцогів Сассекських ледарями. А голова Spotify Білл Сіммонс критикував Гаррі в січні 2023 року, говорячи, що йому "так незручно" з ним працювати.

"Чим він займається? Це одна з тих речей, де важливо знати, в чому твій талант. Чому ми вас слухаємо? Отже, ви народилися в королівській сім'ї, а потім пішли… Ви продаєте документальні фільми та підкасти, і нікого не хвилює, що ви говорите про що-небудь, якщо тільки ви не говорите про королівську родину, а ви просто скаржитесь на них", — сказав Сіммонс.

Раніше повідомлялося, що британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу у світ скандальної документалки. Шестисерійне шоу "Гаррі та Меган" вийшло у грудні 2022 року і отримало шквал критики.