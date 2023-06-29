Бездоганний королівський стиль: Кейт Міддлтон зачарувала витонченим образом у рожевій сукні (фото)

Рожевий відтінок сукні дуже личить дружині принца Вільяма

Принцеса Уельська, дружина принца Вільяма, яка раніше підкорила виконанням української пісні "Стефанія" на роялі, продемонструвала елегантний образ під час візиту до Музею Вікторії та Альберта в Лондоні. 41-річна Кейт Міддлтон патронує установу з 2018 року.

Для заходу Кейт Міддлтон обрала витончену рожеву сукню. Принцесі Уельській вдалося не вийти за межі королівського стилю, але мати стильний вигляд.

Так, витончений ансамбль Кейт Міддлтон складається із сукні Beulah London рожевого відтінку та білих човників Jimmy Choo. Образ доповнюють текстильний ремінець у тон сукні, сережки й каблучка. Чарівності додають легкі локони.

Як повідомляє журнал Hello, 28 червня Кейт Міддлтон відкрила Музей Вікторії та Альберта в Бетнал-Грін, для публіки відкриття відбудеться лише у суботу, 1 липня. Представниця британської королівської родини багато спілкувалася з дітьми та навіть не відмовилася пограти з ними.

Стильне вбрання принцеси Уельської. Фото: Getty Images

Фірмовий королівський жест. Фото: Getty Images

Туфлі – важлива частина образу. Фото: Getty Images

Деталі вбрання. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон грає з дітьми. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон підкорила гостей на коронації короля Чарльза ІІІ. Для урочистостей вона обрала розкішне вбрання, акцентом якого стали сережки принцеси Діани.