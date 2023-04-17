"Провідниця" на відпочинку: Орландо Блум "засвітив" ковдру від "Укрзалізниці" і підірвав мережу (фото)

46-річний голлівудський актор прихопив із України "теплий" подарунок

Відомий британський актор Орландо Блум усміхнув українців у мережі. 46-річна зірка франшизи "Пірати Карибського моря" сфотографувався на тлі природи, вкритим у ковдру від "Укрзалізниці", послугами якої знаменитість користувався під час свого візиту до України за підтримки міжнародної організації UNICEF у березні цього року.

Доказом того, що ковдра на Блумі справді з України, є виразний напис на постільній речі – "Провідниця". Фото в Інстаграмі актор опублікував у понеділок, 17 квітня.

Нагадаємо, що саме в поїзді українського залізничного оператора Орландо Блум приємно здивував — зірка блиснув своєю українською вимовою і вимовив "прокляте" для росіян слово "Укрзалізниця".

Такий цікавий момент не оминув українську аудиторію в мережі. У коментарях написали, що напис на ковдрі створює настрій. "Провідниця на відпочинку. Ранок у Рахові." Полотно, масло. Автор — Орландо Блум. Стиль моделі — "Залізна крамниця" (офіційний мерч-шоп "Укрзалізниці" — ред.), — написав у Фейсбуці речник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час цієї поїздки Орландо Блум як посол доброї волі UNICEF відвідав Ірпінь і заглянув на Банкову, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після обговорення важливих питань кінозірка згадав про свою маму та сказав, що вона вчить гімн України та виконує його англійською.