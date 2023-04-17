"Провідниця" на отдыхе: Орландо Блум "засветил" одеяло от "Укрзализныци" и взорвал сеть (фото)

46-летний голливудский актер прихватил с Украины "теплый" подарок

Известный британский актер Орландо Блум улыбнул украинцев в сети. 46-летняя звезда франшизы "Пираты Карибского моря" сфотографировался на фоне природы, укрытым в одеяло от "Укрзализныця", услугами которой знаменитость пользовался во время своего визита в Украину при поддержке международной организации UNICEF в марте этого года.

Доказательством того, что одеяло на Блуме действительно из Украины, является отчетливая надпись на постельной вещи — "Провідниця". Фото в Инстаграме актер опубликовал в понедельник, 17 апреля.

Напомним, что именно в поезде украинского ж/д оператора Орландо Блум приятно удивил — звезда блеснул своим украинским произношением и выговорил "проклятое" для россиян слово "Укрзализныця".

Такой интересный момент не обошел внимание украинскую аудиторию в сети. В комментариях написали, что надпись на одеяле "создает настроение". "Проводница на отдыхе. Утро в Рахове." Холст, масло. Автор – Орландо Блум. Стиль модели — "Залізна крамниця" (официальный мерч-шоп "Укрзализныци" — ред.), — написал в Фейсбуке спикер пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время этой поездки Орландо Блум в качестве посла доброй воли UNICEF посетил Ирпень и заглянул на Банковую, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После обсуждения важных вопросов кинозвезда вспомнил о своей маме и сказал, что она учит гимн Украины и исполняет его на английском.