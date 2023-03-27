Мама Орландо Блума учит гимн Украины и исполняет его на английском

Также она передала через сына поздравления Зеленскому

Накануне в Украину прибыл всемирно известный актер Орландо Блум, также являющийся послом доброй воли ЮНИСЕФ. Знаменитость посетил Ирпень и заглянул на Банковую, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После обсуждения важных вопросов кинозвезда вспомнил о своей маме и решил передать "привет" от нее.

Так, уже во время прощания с Зеленским Орландо Блум заявил: "Кстати, моя мама звонила. Она сказала: "Увидишь Зеленского — скажи ему победить! Она поет национальный гимн на английском. Она учит". Об этом сообщает телеграм-канал Pravda Gerashchenko, добавляя видео со встречи президента Украины и голливудского актера.

Кстати, легко далась звезде фраза: "Слава Украине!", а еще он смог выговорить "Укрзализныця" - слово, которое по силам далеко не всем иностранцам. После этого Блум иронически обратился к лидеру группы U2 Боно, которому так и не поддалось это сложное слово: "Извини Боно. У меня получилось", — заявил британец.

Напомним, что в феврале Украину посетил еще один известный актер — 30-летний Джек Глисон, прославившийся благодаря роли Джофри в мегапопулярном сериале "Игра престолов". Он привез пикап для наших военных, а после того как помог ВСУ, получил вышиванку и автограф Залужного — в память об Украине и своем визите.