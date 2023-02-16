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Звезда "Игры престолов" уже в Украине: помог ВСУ, получил вышиванку и автограф Залужного (репортаж)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Многим Джек Глисон знаком только по роли Джоффри, но на самом деле он еще и большой поклонник Украины Новость обновлена 16 февраля 2023, 13:40
Многим Джек Глисон знаком только по роли Джоффри, но на самом деле он еще и большой поклонник Украины. Фото telegraf.com.ua

Судя по всему, поездкой в Киев актер пока очень доволен

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, и доказательства этого мы можем видеть каждый день. В четверг, 16 февраля, мощно поддержал украинцев ирландский актер Джек Глисон (который больше всего известен миру как Джоффри из сериала "Игра престолов").

30-летний актер привез в Украину пикап для Вооруженных сил Украины, — ведь всем известно, как важен для военных хороший транспорт. Также Джек планирует ряд встреч с украинцами, участие в благотворительных сборах и визиты в столичные театры.

Но с самого утра успел позавтракать в паляничной "Захисник" в Киеве, где попал в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Джек Глисон посетил паляничную Захисник в Киеве
Джек Глисон посетил паляничную Захисник в Киеве

Там Джек Глисон пообщался с военными, поел бургеров с картошкой, получил в подарок вышиванку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Джек Глисон получил в подарок флаг Украины с подписью Залужного
На флаге четко видно узнаваемую подпись Залужного
Джек Глисон из Игры престолов получил сине-желтую вышиванку за поддержку Украины
Также Глисону подарили вышиванку цветов украинского флага
Джек Глиссон из Игры престолов поддерживает Украину
Джек Глисон привез пикап для ВСУ в Украину
Джек Глисон в Украине
Вот чем кормили ирландского актера

Кроме военных, в мероприятии приняли участие журналистка и пиарщица Анна Максимчук, известный блогер Олег Машуковский, модель Кристина Столока.

Джек Глисон с удовольствием фотографировался со всеми желающими:

Как сообщал "Телеграф", ранее пророссийский боксер Майрис Бриедис тоже перешел на сторону Украины.

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#Киев #Репортаж #ВСУ #Джек Глисон