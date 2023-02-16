Звезда "Игры престолов" уже в Украине: помог ВСУ, получил вышиванку и автограф Залужного (репортаж)
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Судя по всему, поездкой в Киев актер пока очень доволен
Украину поддерживает весь цивилизованный мир, и доказательства этого мы можем видеть каждый день. В четверг, 16 февраля, мощно поддержал украинцев ирландский актер Джек Глисон (который больше всего известен миру как Джоффри из сериала "Игра престолов").
30-летний актер привез в Украину пикап для Вооруженных сил Украины, — ведь всем известно, как важен для военных хороший транспорт. Также Джек планирует ряд встреч с украинцами, участие в благотворительных сборах и визиты в столичные театры.
Но с самого утра успел позавтракать в паляничной "Захисник" в Киеве, где попал в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.
Там Джек Глисон пообщался с военными, поел бургеров с картошкой, получил в подарок вышиванку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Кроме военных, в мероприятии приняли участие журналистка и пиарщица Анна Максимчук, известный блогер Олег Машуковский, модель Кристина Столока.
Джек Глисон с удовольствием фотографировался со всеми желающими:
Как сообщал "Телеграф", ранее пророссийский боксер Майрис Бриедис тоже перешел на сторону Украины.