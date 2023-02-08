Звезда "Игры престолов" приедет в Украину с помощью для ВСУ

Актер прибудет в нашу страну не с пустыми руками

Во время полномасштабной войны с россией у Украины появилось много сторонников среди звезд шоу-бизнеса мировой величины. Вскоре нашу страну посетит ирландский актер Джек Глисон, как это ранее сделали голливудские актрисы Джессика Честейн и Анджелина Джоли. Вместе с друзьями он везет помощь для ВСУ.

Анонс визита Джека Глисона в Украину опубликовала украинская режиссерка Екатерина Чепура на своей странице в Фейсбук. Одно из мероприятий в рамках его визита ("Киноинтенсив") запланировано на 16 февраля. Поездка продлится три-четыре дня.

Так, 30-летний Джек Глисон наиболее известен ролью Джоффри Баратеона в популярном телесериале "Игра престолов". Актер поддержал Украину в борьбе против российского агрессора. Примечательно, что он не просто едет в нашу страну, а везет необходимые "подарки" украинским защитникам.

Сообщается, что Глисон вместе с друзьями везет пикап, приобретенный для ВСУ британскими волонтерами. Кроме того, запланированы его встречи с украинскими военными, школьниками и актерами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что артисты не остаются в стороне российско-украинской войны. Но если некоторые актеры в Украине пошли на фронт защищать родную землю, то звезда "Гардемаринов" встал в ряды оккупантов и отправился на войну.