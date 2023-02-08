Зірка "Ігри престолів" приїде в Україну з допомогою для ЗСУ

Актор прибуде до нашої країни не з порожніми руками

Під час повномасштабної війни з росією в України з’явилося багато прихильників серед зірок шоу-бізнесу світової величини. Незабаром нашу країну відвідає ірландський актор Джек Глісон, як це раніше зробили голлівудські актриси Джессіка Честейн та Анджеліна Джолі. Разом із друзями він везе допомогу для ЗСУ.

Анонс візиту Джека Глісона до України опублікувала українська режисерка Катерина Чепура на своїй сторінці в Фейсбук. Один із заходів у рамках його візиту ("Кіноінтенсив") заплановано на 16 лютого. Поїздка триватиме три-чотири дні.

Так, 30-річний Джек Глісон найбільш відомий роллю Джоффрі Баратеона у популярному телесеріалі "Гра престолів". Актор підтримав Україну у боротьбі проти російського агресора. Примітно, що він не просто їде до нашої країни, а везе необхідні "подарунки" українським захисникам.

Повідомляється, що Глісон разом із друзями везе пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами. Крім того, заплановано його зустрічі з українськими військовими, школярами та акторами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що артисти не залишаються осторонь російсько-української війни. Але якщо деякі актори в Україні пішли на фронт захищати рідну землю, то зірка "Гардемаринів" став до лав окупантів і вирушив на війну.