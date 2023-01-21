Российский актер с детства хотел стать военным и теперь готов выполнять преступные приказы кремля

56-летний российский актер Михаил Мамаев, который, как и звезда "Сватов" Федор Добронравов, поддерживает российскую агрессию против Украины, отправился на фронт. Теперь он сочиняет стихи и публикует фото, сделанные на фоне российской техники.

Фотографии, на которых актер позирует в кепке с буквой z на фоне бронетехники с тем же символом, он выложил в своем Инстаграмме. Вместе с ним на фото еще несколько кафиров. Где именно сделаны эти фото – не указано.

Заметим, что Мамаев – российский актер родом из Москвы. Сыграл во многих фильмах и сериалах, но самая популярная его роль — Никита Оленев из 4-серийного фильма "Гардемарины, вперед!".

В открытых источниках есть данные, что Мамаев с детства мечтал стать военным, в частности разведчиком. Впоследствии его приоритеты изменились и уже к окончанию школы будущий актер серьезно задумался о сцене и кино.

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