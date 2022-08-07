К Зеленскому в Киев приехала голливудская актриса: кто она и где снималась

Известная актриса поддержала Украину

В воскресенье, 7 августа, голливудская актриса Джессика Честейн в ходе своего визита в Украину встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook. Зеленский поблагодарил актрису за поддержку Украины.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Джессика, спасибо за поддержку!" — написал президент.

В сети доступны несколько снимков со встречи Зеленского с актрисой.

Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским

Справка: Джессика Честейн — американская актриса и продюсер. В 2022 году выиграла "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Снималась в таких известных кинокартинах: Интерстеллар, Марсианин, Люди Икс: Тёмный Феникс, Оно 2 и другие. Полная фильмография Честейн доступна на сайте IMDB.

Напомним, немало голливудских звезд поддерживают Украину, а некоторые не побоялись и приехали в страну, которая подвергается ракетным ударам со стороны рф. К примеру, Анджелина Джоли в апреле посетила Украину. В сети после этого шутили, что вместо "Джавелинов" США отправили Анджелину.