Посетил Ирпень и заглянул на Банковую: Орландо Блум встретился с Зеленским (видео)

На встрече речь шла об обеспечении школ ноутбуками и бомбоубежищами, а также возвращении похищенных рф детей

Президент Владимир Зеленский как бывший шоумен не мог не воспользоваться приездом в Украину звезды Голливуда Орландо Блума для того, чтобы привлечь в очередной раз внимание мира к нашей стране.

Знаменитость была приглашена в ОП, сообщает сайт главы государства.

Во время беседы Владимир Зеленский поблагодарил Орландо Блума за визит в Украину и за его деятельность в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

"Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас имеет большое значение то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям", – сказал глава государства.

Также он отметил важность создания безопасной атмосферы для украинских детей – как для тех, кто находится в Украине, так и для тех, кто был вынужден покинуть нашу страну из-за войны.

Кроме того, президент поблагодарил ЮНИСЕФ за предоставление ноутбуков украинским детским заведениям и предложил усилить эту программу информационной кампанией с участием Орландо Блума.

Кроме того, глава государства призвал ЮНИСЕФ направить усилия на обеспечение украинских школ бомбоубежищами.

В свою очередь, Орландо Блум рассказал, что он посетил одну из школ Ирпеня, которая оборудована бомбоубежищем. По его словам, такие проекты важны для ЮНИСЕФ.

Участники встречи также обсудили возвращение украинских детей, которых оккупанты депортировали в россию. Глава государства призвал ЮНИСЕФ помочь Украине в решении этого вопроса.

Напомним, что во время путешествия в Украину Орландо Блум "победил" другую звезду — музыканта Боно, так как смог произнести название перевозчика "Укразалізниця".