Дается не каждому иностранцу: Орландо Блум поразил своим украинским произношением (видео)

Орландо Блум удивил своим произношением украинских слов

Известный Голливудский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум во время своего визита в Украину удивил своим произношением украинских слов. Мировая звезда смог выговорить такое слово, которое не поддается практически всем иностранцам.

Видео поездки Блума в Украину опубликовала пресс-служба "Укрзализныця".

Актер по пути в Украину блеснул своим украинским произношением и выговорил слово "Укрзализныця". После этого Блум иронично обратился к лидеру группы U2 Боно, которому так и не поддалось это сложное слово.

"Извини Боно. У меня получилось", — говорит Орландо Блум.

В компании добавили, что в настоящий момент актер уже находится на территории нашей страны, но подробности визита расскажут позже.

"Рады приветствовать Орландо в Украине и благодарим UNICEF за ряд совместных проектов. Завтра покажем и расскажем о них больше", — говорят в "Укрзализныце".

Напомним, что Орландо Блум в Украине посетил детский центр "Спільно", который работает при поддержке международной организации ЮНИСЕФ. До этого он приезжал в нашу страну аж в 2016 году, когда посетил Славянск.

Ранее мы писали, что нашу страну посещали такие мировые знаменитости, как Жан-Клод Ван Дамм и Беар Гриллс.