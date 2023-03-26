Играл с детьми в укрытии: голливудский актер Орландо Блум посетил Украину (фото)

В последний раз актер приезжал в Украину в 2016 году

Известный Голливудский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум, известный своими ролями в популярных фильмах "Пираты карибского моря" и "Властелин колец" приехал в Украину. Он посетил детский центр "Спільно", который работает при поддержке международной организации ЮНИСЕФ.

Об этом киноактер сообщил на своей официальной странице в Instgram, добавив фотографии, сделанные в тот самом центре.

"Сегодня я впервые с 2016 года приехал в Украину. Я никогда не ожидал, что война обострится по всей стране, с тем пор, как я был там. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех… Детям в Украине нужно вернуть детство", — отметил Орландо Блум.

Звезда кинофильмов также рассказал, что детский центр построен глубоко в метро, чтобы обеспечить безопасность детям от российских обстрелов.

"На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей и дать им ощущение нормальной жизни, чтобы они играли в игры и просто были детьми. Было также много художественных принадлежностей и материалов для рукоделия, что позволяет им творчески самовыражаться", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2016 года Орландо Блум приезжал в Украину и посетил Славянск. Во время своего визита актер успел побывать в одной из школ города, где ученики радостно с ним фотографировались и брали у звезды автографы.