Грав із дітьми у укритті: голлівудський актор Орландо Блум відвідав Україну (фото)

Востаннє актор приїжджав до України у 2016 році

Відомий Голлівудський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум, відомий своїми ролями у популярних фільмах "Пірати карибського моря" та "Володар кілець" приїхав до України. Він відвідав дитячий центр "Спільно", який працює за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ.

Про це кіноактор повідомив на своїй офіційній сторінці в Instgram, додавши фотографії, зроблені в центрі.

"Сьогодні я вперше з 2016 року приїхав до України. Я ніколи не очікував, що війна загостриться по всій країні, відколи я там був. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх… Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", — зазначив Орландо Блум.

Зірка кінофільмів також розповіла, що дитячий центр побудований глибоко в метро, щоб убезпечити дітей від російських обстрілів.

"На кілька годин кожен день батьки можуть залишити своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормального життя, щоб вони грали в ігри та просто були дітьми. Було також багато художнього приладдя та матеріалів для рукоділля, що дозволяє їм творчо самовиражатися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2016 року Орландо Блум приїжджав в Україну та відвідав Слов’янськ. Під час свого візиту актор встиг побувати в одній зі шкіл міста, де учні радісно з ним фотографувалися та брали у зірки автографи.