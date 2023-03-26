Дається не кожному іноземцю: Орландо Блум вразив своєю українською вимовою (відео)

Орландо Блум здивував своєю вимовою українських слів

Відомий Голлівудський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум під час свого візиту до України здивував своєю вимовою українських слів. Світова зірка змогла вимовити таке слово, яке не піддається практично всім іноземцям.

Відео поїздки Блума до України опублікувала прес-служба "Укрзалізниці".

Актор на шляху до України блиснув своєю українською вимовою і вимовив слово "Укрзалізниця". Після цього Блум іронічно звернувся до лідера гурту U2 Боно, якому так і не піддалося це складне слово.

"Вибач Боно. У мене вийшло", — каже Орландо Блум.

У компанії додали, що зараз актор вже знаходиться на території нашої країни, але подробиці візиту розкажуть пізніше.

"Ради вітати Орландо в Україні та дякуємо UNICEF за низку спільних проектів. Завтра покажемо і розповімо про них більше", - кажуть в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що Орландо Блум в Україні відвідав дитячий центр "Спільно", який працює за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ. До цього він приїжджав до нашої країни аж 2016 року, коли відвідав Слов’янськ.

Раніше ми писали, що нашу країну відвідували такі світові знаменитості, як Жан-Клод Ван Дамм та Беар Гріллс.