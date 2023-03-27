Відвідав Ірпінь і завітав на Банкову: Орландо Блум зустрівся з Зеленським (відео)

На зустрічі мова йшла про забезпечення шкіл ноутбуками і бомбосховищами, а також повернення вкрадених росією українських дітей

Президент Володимир Зеленський, як колишній шоумен, не міг не скористатися приїздом до України зірки Голлівуду Орландо Блума для того, щоб привернути в черговий раз увагу світу до нашої країни.

Знаменитість було запрошено в ОП, повідомляє сайт глави держави.

Під час бесіди Володимир Зеленський подякував Орландо Блуму за візит до України й за його діяльність як посла доброї волі ЮНІСЕФ.

"Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям", – сказав глава держави.

Також він наголосив на важливості створення безпечної атмосфери для українських дітей – як для тих, котрі перебувають в Україні, так і для тих, які були змушені залишити нашу країну через війну.

Крім того, президент подякував ЮНІСЕФ за надання ноутбуків українським дитячим закладам і запропонував посилити цю програму інформаційною кампанією за участю Орландо Блума.

Крім того, глава держави закликав ЮНІСЕФ спрямувати зусилля на забезпечення українських шкіл бомбосховищами.

В свою чергу, Орландо Блум розповів, що він відвідав одну зі шкіл Ірпеня, яку обладнано бомбосховищем. За його словами, такі проекти є важливими для ЮНІСЕФ.

Учасники зустрічі також обговорили повернення українських дітей, яких окупанти депортували до Росії. Глава держави закликав ЮНІСЕФ допомогти Україні у розв’язанні цього питання.

Нагадаємо, що під час подорожі до України Орландо Блум "переміг" іншу зірку – музиканта Боно, так як зміг вимовити назву перевізника "Укразалізниця".