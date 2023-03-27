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Мама Орландо Блума вчить гімн України і виконує його англійською

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Орландо Блум і його матір Соня Констанс Жозефіна Коупленд Новина оновлена 27 березня 2023, 14:27
Орландо Блум і його матір Соня Констанс Жозефіна Коупленд. Фото Колаж "Телеграфу"

Також вона передала через сина вітання Зеленському

Напередодні до України прибув всесвітньовідомий актор Орландо Блум, який також є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Знаменитість відвідав Ірпінь і завітав на Банкову, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після обговорення нагальних питань кінозірка згадав про свою маму і вирішив передати "привіт" від неї.

Так, уже під час прощання із Зеленським Орландо Блум заявив: "До речі, моя мама телефонувала. Вона сказала: "Побачиш Зеленського — скажи йому перемогти! Вона співає національний гімн англійською. Вона вчить". Про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko, додаючи відео з зустрічі президента України та голлівудського актора.

До речі, легко далася зірці фраза: "Слава Україні!", а ще він зміг виговорити "Укрзалізниця"слово, яке під силу далеко не всім іноземцям. Після цього Блум іронічно звернувся до лідера гурту U2 Боно, якому так і не піддалося це складне слово: "Вибач Боно. У мене вийшло", — заявив британець.

Нагадаємо, що в лютому цьогоріч Україну відвідав ще один відомий актор — 30-річний Джек Глісон, який прославився завдяки ролі Джофрі у мегапопулярному серіалі "Гра престолів". Він привіз пікап для наших військових, а після того, як допоміг ЗСУ, отримав вишиванку та автограф Залужного — на згадку про Україну та свій візит.

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#Орландо Блум #Голлівудський актор #Візит в Україну