Мама Орландо Блума вчить гімн України і виконує його англійською

Також вона передала через сина вітання Зеленському

Напередодні до України прибув всесвітньовідомий актор Орландо Блум, який також є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Знаменитість відвідав Ірпінь і завітав на Банкову, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після обговорення нагальних питань кінозірка згадав про свою маму і вирішив передати "привіт" від неї.

Так, уже під час прощання із Зеленським Орландо Блум заявив: "До речі, моя мама телефонувала. Вона сказала: "Побачиш Зеленського — скажи йому перемогти! Вона співає національний гімн англійською. Вона вчить". Про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko, додаючи відео з зустрічі президента України та голлівудського актора.

До речі, легко далася зірці фраза: "Слава Україні!", а ще він зміг виговорити "Укрзалізниця" — слово, яке під силу далеко не всім іноземцям. Після цього Блум іронічно звернувся до лідера гурту U2 Боно, якому так і не піддалося це складне слово: "Вибач Боно. У мене вийшло", — заявив британець.

Нагадаємо, що в лютому цьогоріч Україну відвідав ще один відомий актор — 30-річний Джек Глісон, який прославився завдяки ролі Джофрі у мегапопулярному серіалі "Гра престолів". Він привіз пікап для наших військових, а після того, як допоміг ЗСУ, отримав вишиванку та автограф Залужного — на згадку про Україну та свій візит.