Орландо Блум и Кэти Перри умилили поцелуем на Уимблдонском турнире (фото)

Фотографы запечатлели все моменты пребывания звездной пары на турнире

Британский актер Орландо Блум, который поддерживает Украину в борьбе с рф, посетил вместе с возлюбленной, певицей Кэти Перри одну из игр Уимблдонского турнира по теннису в Лондоне. Милый поцелуй звездной пары попал в кадр папарацци.

Как сообщает "Телеграф", Орландо Блум и Кэти Перри появились на третьем дне Уимблдонского чемпионата по теннису в Лондоне, который прошел в среду 5 июля. Влюбленные оказались в центре внимания публики.

Так, 46-летний Орландо Блум и 38-летняя Кэти Перри пришли на мероприятие в элегантных нарядах, акцентами которых стали трендовые солнцезащитные очки. Пара с интересом следила за игрой, удивлялась, разговорила и смеялась. Особенно милым оказался момент, когда влюбленные поцеловались.

Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году на одной из церемоний премии "Золотой глобус". Завязались отношения, но спустя год певица заявила о разрыве из-за увлечение актером другой девушки. Тем не менее, знаменитости часто появлялись вместе, а в 2019 году подтвердили, что они живут вместе. В 2019 году Кэти Перри приняла предложение руки и сердца от Блума, правда, официальное бракосочетание пока еще так и не состоялось. Несмотря на это, пара воспитывает дочь Дейзи Дав Блум, в августе малышке исполнится три года.

Сладкая парочка. Фото: Getty Images

Стильный парный лук. Фото: Getty Images

Забавный момент. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дэвид и Виктория Бекхэм продолжают умилять фанов трогательным отношением друг к другу после 23 лет брака. Звездная пара мило обнималась во время показа в Версале, фотографии супругов попали в сеть.