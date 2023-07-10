"Они просто боятся": в россии неожиданно раскритиковали украинку Свитолину

Украинка призвала не жать руки россиянкам и белорусскам

В россии начинает "подгорать" из-за того, что украинские теннисистки отказываются жать руки россиянкам и белорускам во время международных матчей. Именно так поступила вчера украинка Элина Свитолина, которая не протянула руку представительнице Беларуси Виктории Азаренко после победы над ней на Уимблдоне. После игры наша спортсменка заявила, что не будет жать руки россиянкам и белорускам до тех пор, пока армия рф будет находиться на территории Украины.

Как заявила российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, украинские спортсменки якобы боятся это делать, чтобы не нарваться на критику со стороны соотечественников.

"Я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет. Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся", – заявила бывшая фигуристка.

Отметим, что Свитолина стала единственной украинкой, которой удалось пробиться в четвертьфинал Уимблдона в этом году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что первая ракетка россии Дарья Касаткина перед стартом "Уимблдона" поддержала Украину. Кроме того, лучшая теннисистка мира Ига Свентек из Польши своим новым заявлением заставила понервничать россиян.