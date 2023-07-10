Дива бувають: Світоліна допомогла здійснити мрію дівчинки, батько якої на фронті

У матчі з Азаренко Світоліна перемогла з рахунком 2:1

Одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна допомогла здійснити мрію дитини, у якої батько воює на фронті.

Як пише БТУ, родина дівчинки звернулася до спортсменки з проханням допомогти здобути квитки на матч 1/8 фіналу Вімблдона проти Вікторії Азаренко, в якому українка здобула перемогу.

"Перед початком вчорашнього ігрового дня у повідомлення нашого Telegram-каналу прийшло відео, в якому наша читачка показала, в якій довгій черзі за квитками на Вімблдон вона стоїть. Після невеликого спілкування з адміністратором пабліка, з’ясувалося, що українка, яка після вторгнення росії вимушено переїхала до Великобританії, безуспішно намагається потрапити на турнір другий день разом зі своєю 10-річною дочкою. Дівчинка займається тенісом і мріє потрапити на Вімблдон.

Ми зв’язалися з Еліною Світоліною і запитали, чи не має можливості допомогти з квитками. Позитивна відповідь від української тенісистки надійшла протягом 10 хвилин", — йдеться у повідомленні.

Коли сім’я дізналася, що їм передадуть квитки, мати дівчинки написала наступне: "Ви знаєте, наш тато (мій чоловік) на передовій, і я колись йому написала, що у нас запрошення і що нам допомогли, мені здається, йому це додало сил".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у росії несподівано розкритикували Світоліну.